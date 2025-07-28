السيرة الذاتية للمدير الجديد لصحة الشرقية

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وشهدت المحافظة تكليف الدكتور أحمد محمد البيلي مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية والدكتور بهاء محمد أبو شيعشع، وكيلا للمديرية.

يعد الدكتور أحمد البيلي، من الكوادر الطبية والإدارية المتميزة، حيث يمتلك خبرات ممتدة في العمل داخل القطاع الصحي، خاصة في مجالات الطب العلاجي ما يجعله مرشحا قويا لقيادة المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد البيلي كان يشغل مدير الطب العلاجي بمحافظة الدقهلية وكان يشغل قبل ذلك مدير ادارة الكلي بالدقهلية ونائب مدير عام الطب العلاجي ومدير مستشفي تكامل دميرة وقبل كل ذلك فهو اخصائي امراض الكلي بمستشفي المنصورة الدولي.

اما بخصوص المؤهلات العلمية والدورات التدريبية فقد حصل "البيلي" علي بكالريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا وحصل علي ماجستير الباطنة والكلي من ذات الجامعة وماجستير ادارة جودة المنشأت الصحية MQM وماجستير اعداد القادة من هارفارد من جامعة هارفارد الأمريكية ودبلومة ادارة المستشفيات من المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالإضافة الي العديد من الدورات التدريبية المعتمدة في التنمية المستدامة والحوكمة والتحول الرقمي.