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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالكاش مايوه .. بسنت شوقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

بسنت شوقي علي البحر
بسنت شوقي علي البحر
ريهام قدري

في أجواء صيفية مبهجة وعلى أحد الشواطئ الساحرة، خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار بإطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة والراحة، أثناء قضاء عطلتها برفقة أصدقائها. الإطلالة التي ظهرت بها تعكس ذوقها الراقي في اختيار أزياء البحر، والتي تمزج ببراعة بين الأسلوب العصري والبساطة اللافتة.

بسنت ارتدت فستانًا طويلًا من خامة الكروشيه الشفافة باللون الوردي الفاتح، وهو تصميم مثالي لأجواء الشاطئ، حيث كشف عن مايوه بلون نيون أنيق تحته، ما أضفى لمسة حيوية ومرحة على مظهرها. خامة الكروشيه أصبحت من أبرز صيحات الموضة الصيفية مؤخرًا، خاصة في ملابس البحر، لما تضفيه من طابع بوهيمي أنيق وسهل الحركة.

وقد نسقت بسنت إطلالتها ببساطة ذكية، حيث اختارت نظارة شمسية بيضاء ذات تصميم كلاسيكي أضافت لمسة شبابية لوجهها، كما رفعت شعرها لأعلى بلفة "توربان" من وشاح حريري بنقشة زهرية، ما منح اللوك لمسة شرقية أنيقة وعملية في آنٍ واحد.

من ناحية الإكسسوارات، حافظت بسنت على بساطة الإطلالة، مكتفية بسوارين رقيقين وخاتم بسيط، بالإضافة إلى صندل بلاستيكي مريح بدرجة لونية حيادية، لتظل الإطلالة خفيفة ومناسبة للأجواء الرملية.

هذه الإطلالة تؤكد مرة أخرى أن بسنت شوقي تعرف جيدًا كيف تختار ملابسها بما يتناسب مع طبيعة المكان والمناسبة، دون أن تتخلى عن شخصيتها الجريئة ولمستها العصري


 أثارت إطلالة بسنت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث أثنى الجمهور على جرأتها وأناقتها

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