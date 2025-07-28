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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تطلق دورة تدريب طلاب المدارس على المهارات الحرفية

شعار "Craft Makers"
شعار "Craft Makers"
القسم الرياضي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لطلاب المدارس الفنية والعامة عبر الإنترنت، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، تحت شعار "Craft Makers"، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية" لبناء الإنسان المصري الجديد.

وتأتي الدورة في سياق توجه الدولة نحو تنمية مهارات النشء وتمكينهم اقتصاديًا، حيث تستهدف البرامج تدريب 600 طالب من مختلف محافظات الجمهورية على مدار أسابيع متتالية، بواقع 3 أيام أسبوعيًا لكل دورة، يشارك فيها 50 طالب.

وتركز الدورة على اكتساب المهارات الحرفية، ومفاهيم ريادة الأعمال، والتنمية البشرية، مع مراعاة توجيه المحتوى التدريبي نحو دعم الاقتصاد الأخضر وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متطلبات سوق العمل.

وتتناول محاور التدريب موضوعات متنوعة، أبرزها أساسيات ريادة الأعمال، تصميم نموذج العمل التجاري، مهارات التواصل الفعّال، التفكير الإبداعي وحل المشكلات،بالإضافة إلى موضوعات تنموية أخرى تُعزز من قدرات الطلاب ومهاراتهم الحياتية.


وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتنمية النشء والشباب، ودعمهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب في مختلف المجالات.
 

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي المهارات الحرفية ريادة الأعمال رئيس الجمهورية

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