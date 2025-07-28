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7 مصريين يشاركون في سباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 مصريين يشاركون في سباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر

دورة الألعاب الإفريقية للمدارس
دورة الألعاب الإفريقية للمدارس
القسم الرياضي

يشارك أبطال منتخب مصر للتجديف تحت 18 سنة اليوم الاثنين في منافسات التجديف الشاطئي ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس المقامة بمدينة عنابة الجزائر حتى يوم 5 أغسطس المقبل.

يشهد سباق اليوم في التجديف الشاطئي المنافسة بين منتخبات 5 دول وهم مصر، توجو، تونس، وزيمبابوي بجانب الجزائر الدولة المستضيفة للحدث الأفريقي في نسخته الأولى.

تقام السباقات على مضمار التجديف الشاطئي الذي يتميز بانطلاق المتسابق من الشاطئ، مرورًا بمسار متعرج على الماء، ثم العودة السريعة إلى خط النهاية على الشاطئ.

يشارك منتخب مصر في جميع السباقات الفردي شباب، الفردي فتيات، الزوجي شباب، الزوجي فتيات، الزوجي المختلط.

تتكون بعثة منتخب مصر للتجديف من: القبطان محمد سلامة، رئيس البعثة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف يرافقه المدرب محمود عبد الحليم والمدرب عبد الرحمن صفوت فيما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات إبراهيم محمود، ياسين شريف، يوسف سلامة، زياد إيهاب، مريم عوض الله، ريماس أسامة، عاليا عطا التي قامت بحمل علم مصر خلال طابور حفل افتتاح البطولة الأفريقية للمدارس بالجزائر.

تقام منافسات الدورة الأفريقية للمدارس في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، «ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو».

منتخب مصر منتخب مصر للتجديف منتخب مصر للتجديف تحت 18 دورة الألعاب الإفريقية دورة الألعاب الإفريقية للمدارس

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