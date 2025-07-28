بالأسماء والمجموع .. أوائل الثانوية العامة علمي رياضة بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الإثنين، أسماء أوائل الثانوية العامة أقسام "علمي علوم، علمي رياضة، أدبي"، وتضمنت قوائم الأوائل 31 طالب وطالبة، بواقع 10 طلاب بقسم علمي رياضة، و11 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، و10 طلاب بقسم علمي علوم.



وفي قسم علمي رياضة، حصل الطالب عمار ياسر محمد مرزوق سالم، على المركز الأول، بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية، بمجموع 311,5 درجة، والمركز الثاني حصل عليه الطالب عبد الله وائل علي عبيد، بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية، بمجموع 309 درجة، وحصل الطالب عبد الرحمن حسام عبد الحكم الكيلاني، بمدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة الثانوي العام، علي المركز الثالث بمجموع 307 درجة.

وحصل على المركز الرابع الطالب محمد علي صابر رشوان أحمد، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين، بمجموع 305 درجة، وحصل على المركز الخامس الطالب عبد الرحمن أحمد وليد الحسيني حامد بلبول، بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بحي النور، بمجموع 304 درجة، وحصل على المركز السادس الطالبة لجين هاني محمد سرور، بمدرسة الزهور الثانوية بنات، بمجموع 304 درجة.

وحصل على المركز السابع الطالب عبد الرحمن أحمد سعد عبد الحميد، بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية، بمجموع 302 درجة، وحصل على المركز الثامن الطالب عماد محمد حسيني محمد عبد العزيز، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين، بمجموع 302 درجة، وحصل على المركز التاسع الطالبة ندى حسين محمد عبد الرازق جبر، بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، 302 درجة، وحصل على المركز العاشر الطالب مازن محمد سلام مدخل سليمان، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين، بمجموع 300,5 درجة.

وقدم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، مؤكدًا أنه سيجري تكريم الطلاب المتفوقين خلال احتفالية كبرى.