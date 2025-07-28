أحمد موسى يهاجم خليل الحية: يجب أن يغادر الفنادق الفاخرة ويتجه إلى غزة

وجّه الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا إلى القيادي في حركة حماس خليل الحية، واصفًا إياه بـ"المهرج الحمساوي" ومتهماً إياه باستغلال معاناة قطاع غزة لتحقيق أجندات خارجية.



وقال موسى عبر حسابه الشخصي اكس: "رسالتي إلى خليل الحية: اترك التكييف والفنادق الفاخرة، وما لذ وطاب، وتوجه إلى غزة لمساندة أهلك في المصيبة التي تسببتم فيها منذ 7 أكتوبر 2023."

وأضاف أن خليل الحية "يمثل نموذجًا أصليًا للخيانة" ويعمل وفق أجندات يديرها "التنظيم الدولي الإخواني"، متهمًا إياه بـ"التحريض على الفوضى في مصر" من خلال خطاباته وتصريحاته الإعلامية.

وتابع موسى: "هل سيتحرك خليل الحية وباقي القيادات الحمساوية من فنادقهم إلى رفح وخانيونس وبيت لاهيا ومدينة غزة وبيت حانون؟ أم سيظلون يكتفون برفع الشعارات الجوفاء وخطبهم التحريضية؟"

وختم حديثه بوصف ما يقوم به الحية بأنه "مسرحية هزلية تستغل أوضاع غزة المأساوية لتمرير رسائل فوضوية".