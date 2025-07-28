بسبب غزة وإيران.. مسؤولان إسرائيليان يتوجهان إلى واشنطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي سافرا الليلة الماضية إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ديرمر وهنجبي سيجريان مباحثات مع ويتكوف وروبيو ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض حول غزة وإيران.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد رد حركة حماس، على آخر مقترحات الهدنة ف غزة، سيعود فريق التفاوض إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نُقدّر جهود الوسيطين قطر ومصر، وجهود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتحقيق تقدم في المحادثات".