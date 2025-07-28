رسالة ديفيد ديفيز لجماهير الأهلي

عبر الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق، مؤكدًا أن مشاعره لا توصف، وأن النادي وجماهيره يمثلان له الكثير، وقال إنه سوف يسعى لمواصلة الإنجازات ولبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًّا وقاريًّا.

وأضاف ديفيد: لديّ ذكريات جميلة مع الأهلي يتخللها الفوز بالعديد من البطولات، وأعلم أن الإنجازات التي حققها الفريق في المواسم الماضية ستضع على الجميع مزيدًا من الضغوطات، ولهذا سأسعى بكل قوة إلى تجهيز اللاعبين نفسيًّا وبدنيًّا للتعامل مع مثل هذه الأمور.

وأوضح: لم أتردد في العودة للأهلي بعد علمي بعدم استمراري مع فريقي السابق، كان عرض الأهلي هو الأول بالنسبة إليَّ، وخالد العوضي تحدث معي وكنا على تواصل دائم، ووافقت مباشرة دون انتظار لأي عروض أخرى.

وأشار الإسباني إلى أن هدفه هو الاستمرار في المنافسة على جميع الألقاب رغم التحديات التي تفرضها عملية إعادة بناء الفريق، مشددًا على ضرورة الجمع بين الواقعية والطموح في المرحلة المقبلة.

وأسهب قائلًا: من الصعب أن أعد من اليوم الأول بالفوز بكل شيء، لكن علينا أن نُقاتل، نحن نعيد بناء الفريق، ولا بد أن نكون واقعيين وطموحين في آنٍ واحد، ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق نتائج رائعة.

وتحدث المدير الفني عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وقال إن المنافسة بالطبع ستكون صعبة للغاية، خاصة أمام الفرق الأوروبية، مشددًا على أنه سيعمل من الآن على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، حتى يكون الجميع في قمة المستوى الفني والبدني قبل المشاركة في البطولة.

ووجه ديفيز رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، وقال: أشعر بارتباط قوي بالأهلي وجماهيره العظيمة فهي دائمًا خلفنا، وهذا دعم لا يُقدّر بثمن، وأعدكم بأننا سوف نقاتل بكل ما نملك من أجل استمرار الأهلي على القمة.