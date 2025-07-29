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مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس التنفيذي للمؤسسة بمناسبة تولي مهام منصبه، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية لتعظيم الأهداف المُشتركة للطرفين، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة للمهندس أديب الأعمى في العديد من المواقع البارزة التي تولاها خلال مسيرته المهنية.

كما أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة المصرية للتسهيلات المُقدمة من قبل المؤسسة في مجال شراء الحبوب والمُنتجات البترولية؛ كشريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر.

من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى، عن تقديره البالغ لاستقبال رئيس الوزراء له، والحرص على عقد هذا الاجتماع المهم، كما نقل للدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عن تطلعه لاستمرار جهود التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، لافتاً إلى أهمية الدعم الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز فُرص التعاون المُشترك، وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في عددٍ من برامج التعاون، وكذا استعراض أفق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الجانبان تطلعهما لاستمرار مُناقشة كافة مُقترحات التعاون على مستوى الجهات المعنية.

مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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