بتقوى الذاكرة وتظبط الهرمونات .. عشبة مهملة تمتلك فوائد خارقة

تعد المريمية من النباتات المهملة التى تساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض الصحية والنفسية.

ووفقا لما جاء فى موقع healthspan نعرض لكم اهم فوائد المريمية الصحية .

سن اليأس



تحتوي أوراق المريمية على هرمونات نباتية شبيهة بالإستروجين ومستخلصات وُجد أنها تُقلل من تكرار الهبات الساخنة. في دراسة شملت 71 امرأة يعانين من الهبات الساخنة في سن اليأس، أدى تناول قرص من أوراق المريمية يوميًا إلى خفض شدة الهبات إلى النصف خلال أربعة أسابيع، وخفضها بنحو الثلثين (64%) خلال ثمانية أسابيع كما انخفض متوسط عدد الهبات الساخنة يوميًا، وتحسنت أعراض انقطاع الطمث الأخرى.

الذاكرة



مستخلصات أوراق المريمية علاج تقليدي لتحسين الذاكرة. أظهرت اختبارات شملت 20 متطوعًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر أن من تناولوا مستخلصات أوراق المريمية تحسنت دقة تذكرهم للذاكرة بشكل ملحوظ عند اختبارها بعد ساعة، وساعتين ونصف، وأربع ساعات، وست ساعات من العلاج.

تحسين الحالة المزاجية



وفي دراسة أجريت على 30 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، أدى مستخلص أوراق المريمية إلى تحسين الحالة المزاجية، وتقليل القلق وزيادة اليقظة والهدوء والرضا، مقارنة بمن تناولوا دواءً وهميًا.