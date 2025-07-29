فرنسا تعتزم بدء إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة خلال أيام

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، استجابة للاحتياجات الأساسية والملحة لسكان القطاع الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستتم مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة لضمان سلامة المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن الجهود الفرنسية لا تقتصر على الإغاثة الجوية، بل تشمل أيضا محاولات لإيصال المساعدات عبر الطرق البرية.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن إيصال المساعدات برا يبقى "الخيار الأكثر فعالية" لضمان وصول كميات كبيرة من الإمدادات دون عوائق، داعية إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل إلى القطاع.