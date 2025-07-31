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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلوت يشيد بالربح الكبير من صفقة دياز ويؤكد: ليفربول في الطريق الصحيح

سلوت
سلوت

أعرب آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن رضاه التام تجاه صفقة انتقال الجناح الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونيخ، مؤكدًا أن النادي حقق "نجاحًا تجاريًا كبيرًا" ببيع اللاعب مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، قال سلوت:
"لويس لاعب فزنا بالدوري بفضله، ومن المحزن أن نراه يغادر، لكنه رحل بمقابل مالي ضخم. أعتقد أننا قمنا بعمل تجاري ممتاز، بعد ضمه لعدة سنوات ثم بيعه بربح كبير".

وعبّر المدرب الهولندي عن امتنانه لما قدمه دياز خلال فترته مع الفريق: "لويس كان لاعبًا رائعًا للعمل معه، دائم الابتسامة كل يوم، وسأذكره دائما بلقب الدوري وكمثال للاعب المحترف الذي يمنح كل شيء للنادي".

وبشأن تعويض رحيل دياز، أشار سلوت إلى أن الفريق يملك أكثر من خيار هجومي قادر على سد الفراغ، مضيفًا: "عندما يرحل لاعب مثل ترينت أو لويس، عليك دائما أن تعوضه بالجودة. أحيانًا تأتي الجودة من لاعبين بمراكز مختلفة. في الوقت الحالي لدينا كودي، ريو يظهر علامات رائعة، وأعتقد أن فلوريان فيرتز يمكنه اللعب في الجهة اليسرى أيضًا".

ولمّح سلوت إلى احتمالية تعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية، إن وُجد اللاعب المناسب، قائلاً:
"كما أقول دائمًا، في ليفربول إذا رأينا فرصة في السوق لن نتردد. في النهاية الأمر يتعلق بالجودة، ومع التعاقدات التي قمنا بها بالفعل، نحن في المكان الصحيح".

رحيل دياز يأتي ضمن تحركات ليفربول لتجديد الدماء في الفريق، في ظل تغييرات فنية كبيرة يقودها سلوت، مع تطلعات قوية للمنافسة محليًا وقاريًا في الموسم الجديد.

آرني سلوت ليفربول لويس دياز بايرن ميونيخ

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