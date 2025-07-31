مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر أدخلت أطنانا من المساعدات لغزة

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، والمعبر مغلق من الجانب الفلسطيني وإسرائيل هي التي تغلق الجانب الفلسطيني.

وقال الهباش في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز ”: "مصر أدخلت آلاف شاحنات المساعدات وأطنانا من المساعدات الغذائية لفلسطين وشعبها في قطاع غزة".

وتابع : " مصر هي السند الحقيقي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وباقي الدول العربية".

وأكمل محمود الهباش :" حماس في قطاع غزة تسرق معظم المساعدات وتبيعها في الأسواق بأسعار باهظة كي تنفق على نفسها وتحرم مليوني فلسطيني من أن تصل لهم المساعدات".

ولفت الهباش : "حماس جزء من الكارثة التي حدثت في قطاع غزة وهي والاحتلال وجهان لعملة واحدة "- على حد قوله.

