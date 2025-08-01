قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين مستقبل وطن: التظاهرات أمام سفارتنا في تل أبيب عبث مفضوح.. ومصر أكبر من المزايدات
الصحة: دورة تدريبية لحلول الذكاء الاصطناعي لدعم علاج سرطان الثدي
استعدادات مكثفة بزهور بورسعيد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025
إقبال متزايد من الجالية المصرية بعُمان على صناديق الاقتراع في أول أيام تصويت | صور
انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان
كنا محظوظين بوجودك.. محمد صلاح يودع لويس دياز بعد انتقاله لبايرن ميونخ
آخر كلمات ضحية حادث انفجار أنبوبة بحفل محمد رمضان
أمطار متفرقة وسحب منخفضة.. تفاصيل طقس الأسبوع الأول من أغسطس
غدًا.. انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد
حركة رياح تفوق المعدلات.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر
استشهاد 14 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في غزة
انخفاض سعر حديد عز والاستثماري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. وارتفاع الأسمنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 28 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


اعلنت مصادر طبية استشهاد  28 شخصا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات.

ولاحقا ؛أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين وإصابة أكثر من 70 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب "محور موراغ" جنوبي خان يونس.

وفي وقت لاحق؛ سجّلت مستشفيات قطاع غزة حالتَي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الصحة الفلسطينية – غزة .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 159 شهيدًا، منهم 90 طفلًا.

وكانت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق أفادت بإستشهاد  13 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين بغارات استهدفت خيام نازحين ومنزلا في قطاع غزة .

وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة في تصريحات إعلامية له أن هناك 1300 شهيد قضوا في “مصائد الموت” برصاص قوات الاحتلال، مؤكدا أن هناك مجازر ترتكب بالجملة بسبب آلية توزيع المساعدات.
 

جيش الاحتلال مصائد الموت منتظري المساعدات الصحة الفلسطينية ضحايا المجاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات أرشيفية

تنسيق المرحلة الثانية للكليات الحكومية 2025 .. الموعد المنتظر

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة في هذه الكليات.. بشرى للطلاب بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ام مكة

خافت تتورط.. القصة الكاملة لمشاجرة أم مكة وعلا شوشة في مدينة الإنتاج الإعلامي

عدادات الكهرباء

رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟

الإجازات

10 أيام راحة خلال الشهر.. مواعيد الإجازات في أغسطس للحكومة والخاص

محمد رمضان

هوية المتوفي الوحيد في حفل محمد رمضان بالساحل وتفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر

مدير الجامع الأزهر: سورة لقمان بدأت بحروف متقطعة عجز العلماء عن تفسيرها|فيديو

قراءة القرآن يوم الجمعة

كيف كان يقضي النبي يوم الجمعة؟.. الطريقة كما وردت في كتب السنة

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وراحة البال

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وراحة البال.. يا مجيب دعوة المضطرين

بالصور

رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

إطلالة أنيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

وفاء عامر

اعتزال وحجاب لفنانة شهيرة.. هل ليلى عبد اللطيف تقصد وفاء عامر؟!

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد