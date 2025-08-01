فرنسا: نرفض آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن الإنزال الجوي للمساعدات في غزة ربما يكون خطة إيجابية ولكن ليس الطريق الأمثل، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الرئيس ماكرون لديه رغبة بتنفيذ آلية واضحة لإيجاد الحلول السياسية التي تهدف لحل القضية الفلسطينية، مشددا على أنه يجب تنفيذ تحرك دولي لحل القضية الفلسطينية وإنهاء أزمة غزة، كما لا يمكن السماح باستهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة.

المراكز الأمريكية الإسرائيلية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن توزيع المساعدات في غزة عبر المراكز الأمريكية الإسرائيلية يزيد أعداد الوفيات.

وأكد على رفض بلاده آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية؛ قائلا: "نرفض آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة وندعم الآليات الأممية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “نبذل ضغوطا كبيرة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونخوض حراكا دبلوماسيا حول ذلك”.