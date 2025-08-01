الخارجية الفرنسية: الوضع في قطاع غزة بحاجة إلى تجنب أي حلول عسكرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا أرسلت خطابا للرئيس عباس بأنها ستعترف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه يجب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتا إلى أن الوضع في قطاع غزة بحاجة إلى تجنب أي حلول عسكرية.



وأكد على ضرورة تنفيذ الحلول السياسية لإنهاء أزمة غزة، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني المضي قدما في طريق السلام والاستقرار.

إقصاء حماس من الساحة السياسية

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية على السلطة الفلسطينية الابتعاد عن حماس وتحييدها، كما يجب إقصاء حماس من الساحة السياسية الفلسطينية.

إدخال مزيد من المساعدات

وأشار إلى أنه يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بالطرق البرية ونطالب بفتح المعابر فورا.