أبيض في أبيض… منة فضالي تخطف الأنظار في فرنسا | شاهد

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في فرنسا.





إطلالة منة فضالي في فرنسا



تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة و الأناقة، حيث ارتدت تي شيرت نصف كم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون بنفس اللون.





انتعلت منة فضالي حذاء أنيق مسطح، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها و جمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت منة فضالي بخصلات شعرها القصير المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.