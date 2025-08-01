هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في باريس.. صور

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في باريس.

إطلالة هنا الزاهد في باريس

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان نصف كم و قصير يصل أعلى الركبة، واتسم التصميم بالقماش المميز الذي كشف عن أناقتها.

أنتعلت هنا الزاهد حذاء بني ذا كعب عالي باللون البني مع حقيبة يد صغيرة الحجم متناسقة مع إطلالتها، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.







