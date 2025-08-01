ألم البطن.. التشخيص وطرق العلاج

لألم البطن أسبابٌ عديدة، بعضها أخطر من غيره، قد يكون ألم المعدة ناتجًا عن عضوٍ آخر في البطن، أو من خارج الجهاز الهضمي، أطلب الرعاية الطبية دائمًا إذا كان ألم البطن لديك غير مبرر، أو مستمرًا، أو شديدًا.

ما هي الأسباب الأكثر شيوعا لألم البطن؟

معظم أسباب آلام البطن مؤقتة وغير خطيرة، قد تكون مرتبطة بالهضم، أو الدورة الشهرية، أو عدوى مؤقتة، على سبيل المثال:

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يكون سبب ألم البطن بعد تناول الطعام هو:

عسر الهضم .

الغازات وألم الغازات .

إمساك .

إسهال .

حساسية الطعام وعدم تحمله .

التسمم الغذائي .

يمكن أن يؤدي التهيج أو العدوى في أعضائك إلى حدوث التهاب مؤقت، مثل:

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (إنفلونزا المعدة) .

مرض القرحة الهضمية .

الارتجاع الحمضي المزمن (GERD) .

عدوى المسالك البولية .

كيف تخفف آلام البطن؟

لألم البطن أسبابٌ وعلاجاتٌ متعددة، قد تتطلب بعض الحالات، مثل حصوات المرارة أو التهاب الزائدة الدودية، إجراءً جراحيًا، بينما يُمكن علاج حالاتٍ أخرى، مثل القرحة أو الالتهابات، بالأدوية، وفي بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تجاوز نوبةٍ من التهاب المعدة أو حصوة الكلى حتى تزول.

إذا كنت لا تعرف سبب ألم بطنك، فمن المهم اكتشافه، خاصةً إذا لم يختفِ من تلقاء نفسه، تذكر أن حتى الحالات الخفيفة قد تكون خطيرة.

مع ذلك، إذا كنت متأكدًا تمامًا من أن ألم معدتك مرتبط بالهضم، يمكنك البدء بعلاج نفسك بما يلي:

راحة الأمعاء : توقف عن الأكل، أو تناول فقط أطعمة سهلة الهضم مثل البسكويت أو الموز.

الترطيب: اشرب كمية كبيرة من الماء أو استخدم تركيبة مرطبة.

العلاج الحراري: جرّب استخدام زجاجة ماء دافئة أو النقع في حوض الاستحمام.

العلاجات المنزلية: جرّب عرق السوس لعلاج الغازات، أو الزنجبيل لعلاج عسر الهضم، أو النعناع لاسترخاء عضلات الأمعاء.

المصدر Cleveland clinic