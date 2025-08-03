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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: اتخاذ القرارات الحاسمة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.
 

برج الميزان وحظك اليوم  الأحد 3 أغسطس 2025

 اقضِ وقتًا أطول مع حبيبك لتشعر بالسعادة. ستختبر مسؤولياتك الجديدة جدارتك المهنية. سيحل عليك الرخاء، وستكون صحتك جيدة أيضًا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

ستتلقون مكالمات جديدة لإجراء مقابلات عمل. بالنسبة لرجال الأعمال، قد تكون هناك مشاكل تتعلق بالعمل، ولكن عاجلًا أم آجلًا سيتم حلها، كما سيخوضون أيضًا رحلات عمل.  

برج الميزان اليوم عاطفياً 

حلّ المشاكل القائمة في علاقتك العاطفية، وقيّم اقتراحات شريكك عند اتخاذ القرارات الحاسمة. سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بمعرفة أن شخصًا جديدًا سيدخل حياتهم اليوم. إذا كنت تخطط للزواج قريبًا، فالأمور تبدو أفضل بالنسبة لك. 

برج الميزان اليوم صحيا 

 يُنصح بالامتناع عن تناول الطعام من الخارج أثناء السفر. كما يجب توخي الحذر أثناء قيادة الدراجة النارية في الليالي الممطرة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

 ستُثمر مهارات التواصل في المفاوضات. سيواجه مطورو الأعمال، ومحترفو تكنولوجيا المعلومات، وكتّاب المحتوى، والمهندسون الميكانيكيون تحدياتٍ في مشاريعهم ذات المواعيد النهائية الضيقة.

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