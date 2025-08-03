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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 يوم صحة تقدم 27 مليون خدمة طبية في أقل من 3 أسابيع

١٠٠يوم صحة
١٠٠يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 27 مليونًا و246 ألفًا و923 خدمة طبية مجانية، خلال 18 يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الجمعة، 504 آلاف و745 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 104 آلاف و280 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 180 ألفًا و435 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 43 ألفًا و178 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 7 آلاف و752 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 21 ألفًا و216 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و168 خدمة، كما قدّمت الحملة 21 ألفًا و385 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 4 آلاف و778 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 53 ألفًا و795 على خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 5 آلاف و154 خدمة.

خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 53 ألفًا

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 53 ألفًا و 604 مواطنين، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

100 يوم صحة وزارة الصحة الخدمات الصحية مجلس الوزراء نفقة الدولة

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