قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أرسل الزمالك عرضا لـشراء عبد القادر من الأهلي.. أحمد حسن يجيب
الأهلي يواجه انبي وديا اليوم بالتتش
100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما
بالأسماء كاملة.. حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025
مصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات
مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
ألمانيا تدعو لتدريس الدين الإسلامي في جميع مدارسها
مصر وقطر والأردن والسعودية توحد المواقف في نيويورك لدعم غزة وتفعيل خطة إعادة الإعمار
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار
السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
انكسار موجة الطقس الحار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد
أول رد من بن غفير وسموتريتش بعد صفعة هولندا الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما

١٠٠ يوم صحة
١٠٠ يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 19 مليونا و253 ألفًا و750 خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أمس الأول الأحد، مليونًا و800 ألف و884 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 710 آلاف و266 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت  432 ألفًا و879 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 97 ألفًا و109 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 50 ألف و 339 خدمة.

وأضاف أن الحملة قدّمت 47 ألفًا و425 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و153 خدمة، كما قدّمت الحملة 241 ألفًا و792 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح «عبد الغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 6 آلاف و580 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 110 آلاف و43 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2000 و740 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفاً و225 خدمة.

وذكر أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 86 ألفًا و 333 مواطنا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

وزير الصحة مجلس الوزراء 100 يوم صحة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.3% الأسنان 91.1 %والهندسة 86.2%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
فوائد القهوة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد