100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 19 مليونا و253 ألفًا و750 خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أمس الأول الأحد، مليونًا و800 ألف و884 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 710 آلاف و266 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 432 ألفًا و879 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 97 ألفًا و109 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 50 ألف و 339 خدمة.

وأضاف أن الحملة قدّمت 47 ألفًا و425 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و153 خدمة، كما قدّمت الحملة 241 ألفًا و792 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح «عبد الغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 6 آلاف و580 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 110 آلاف و43 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2000 و740 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفاً و225 خدمة.

وذكر أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 86 ألفًا و 333 مواطنا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.