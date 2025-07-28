قوافل 100 يوم صحة تواصل عملها بالوادي الجديد

تستكمل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، جهودها الحثيثة فى تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" وذلك من خلال التواجد الميداني للفرق الطبية فى الميادين والشوارع، وأمام عدد من المساجد الكبرى وفى القرى النائية، وفى أيام العطلات.

رغم ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، يعمل فريق طبي متكامل من أطباء ومتخصصين في مختلف التخصصات الطبية ضمن هذه المبادرة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة، والتأكيد على استمرار قطاع الصحة بالمحافظة فى تحقيق الصدارة فى نسبة الإنجاز على مستوى الجمهورية كما حققه فى السنوات الماضية.