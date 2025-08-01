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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن 100 يوم صحة.. 25 مليون و192 ألف خدمة طبية مجانية خلال 16 يومًا

100يوم صحة
100يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 25 مليونًا و192 ألفًا و22 خدمة طبية مجانية، خلال 16 يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأربعاء، مليونًا و792 ألفًا و717 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 706 آلاف و531 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 412 ألفًا و55 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 115 ألفًا و6 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 55 ألفًا و25 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 46 ألفًا و777 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 10 آلاف و417 خدمة، كما قدّمت الحملة 217 ألفًا و919 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 ألفين و494 عملية ضمن قوائم الانتظار

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 6 آلاف و372 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 112 ألفًا و284 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفين و494 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 22 ألفًا و569 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ85 ألفًا و268 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

100 يوم صحة الخدمات الصحية المبادرات الصحية ‏الرعاية العلاجية الهيئة العامة للتأمين الصحي مستشفيات المؤسسة العلاجية

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