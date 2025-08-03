بعد عركة العمومية.. البيطريين تدعو أعضاء المهن الطبية للوحدة والإصلاح

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان رسمي، عن موقفها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد نقابات المهن الطبية، مؤكدة أن مشاركتها النشطة ومطالبها التي طرحت جاءت انطلاقا من إرادة جمعيتها العمومية، وتهدف إلى تحقيق إصلاح مالي وإداري شامل داخل الاتحاد، يعود بالنفع على جميع الأعضاء، بعيدا عن أية خلافات شخصية.

وشهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، والتي عقدت يوم الجمعة الماضية، خلافات حادة واشتباكات بالأيدي وبالألفاظ ببن الأعضاء المشاركين في أعمال الجمعية خاصة ممثلين البيطريين والأسنان، ما اضطر رئيس الاتحاد لإنهاء أعمال العمومية خشية تفاقم الوضع.

وتوجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بالشكر والتقدير لجميع الحضور في الجمعية العمومية، وخاصة أعضاء النقابة لدورهم المشرف ومشاركتهم الفعالة، مشددا على أن ما قدمته النقابة من مطالب هو انعكاس لرؤية جماعية تسعى لتطوير منظومة العمل داخل الاتحاد، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.

وأكدت النقابة، أن المطالب التي تم طرحها خلال العمومية لا تستهدف أي طرف بعينه، وإنما تأتي ضمن جهود إصلاح جوهرية لضمان كفاءة الأداء المالي والإداري والقانوني للاتحاد، بما يصب في مصلحة تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشملت مطالب النقابة، بحسب البيان، محورين أساسيين:

أولا: إرساء قواعد الحوكمة والرقابة المالية والقانونية

من خلال الدعوة للتعاقد مع مكتب مراجعة دولي ومكتب محاماة متخصص، لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة على أموال الاتحاد وحمايتها من الهدر، بما ينعكس على جودة الخدمات.

ثانيا: حماية وتنمية أصول واستثمارات الاتحاد

عبر الاستعانة بشركة متخصصة في إدارة الاستثمارات ووضع ضوابط واضحة للمشروعات الجديدة، بما يسهم في تعظيم الموارد وتحقيق استثمار آمن يدعم ملفات المعاشات والعلاج.

وأكدت النقابة، أنها مستمرة في متابعة هذه الملفات بجدية، وستظل تؤدي دورها في التعبير عن صوت أعضائها والدفاع عن وحدة الصف داخل اتحاد المهن الطبية، مشددة على أن قوة الاتحاد تمثل قوة لجميع النقابات المنضوية تحته.

وناشدت النقابة جميع الأطراف بضبط النفس وتجنب أي خلافات أو مهاترات شخصية قد تشتت الانتباه عن الأهداف الحقيقية للعمل النقابي، مشددة على أن النقابة تعمل من منطلق وطني ومهني هدفه تحقيق النفع العام لكافة الأعضاء.