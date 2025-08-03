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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعا للوقوف على خطوات تنظيم المهرجان الدولي للتمور بالواحات البحرية

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي وزارة الصناعة، ومؤسسة "جانزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي"، حيث سيتم تنظيم المهرجان الدولي للتمور بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال شهر نوفمبر القادم.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن دعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق الواحات.

وأكدت هند عبد الحليم أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس توجه الدولة نحو تنمية الواحات البحرية وتعزيز مكانة قطاع النخيل والتمور كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المهرجان يُمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار في زراعة وتصنيع وتصدير التمور إلى جانب كونه فرصة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عالية الجودة.

وأوضحت نائب المحافظ أن محافظة الجيزة حريصة على تقديم كل سبل الدعم لضمان نجاح هذا الحدث، الذي يعكس التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة والقطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن الواحات البحرية بما تمتلكه من موارد وإمكانات زراعية كبيرة، تمثل بيئة مثالية لتنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية ويستهدف المهرجان مشاركة واسعة من منتجي ومصنعي ومصدّري التمور من مختلف المحافظات المصرية المنتجة للتمور، بالإضافة إلى عدد من الدول الشقيقة.

حضر الاجتماع محمد مرعي سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة ومنسق المهرجان، والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور صبري شاكر رئيس ومركز ومدينة الواحات البحرية، وعزة وهدان مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، ومها النجعاوي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة  وممثلي شركة كونسيبت.

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