استادات تهنئ إدريس بالفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء

هنأت شركة استادات للاستثمار الرياضي المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للسباحة ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بانتخابه نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الرياضات المائية.

وجاء نص التهنئة كالتالي: «تهنئ شركة استادات للاستثمار الرياضي السيد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية».

ويعد انتخاب إدريس لهذا المنصب تتويجًا لمسيرته الإدارية الحافلة وعمله المستمر في دعم وتطوير الرياضات المائية على المستويين المحلي والدولي مما جعله نموذجًا مشرفًا للقيادة الرياضية الناجحة، بما يعكس مكانة مصر في الساحة الرياضية العالمية.