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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس عربية النواب: المشاركة بانتخابات الشيوخ تعكس وعي المصريين

أحمد فؤاد أباظة يتفقد لجان انتخابات الشيوخ 2025
أحمد فؤاد أباظة يتفقد لجان انتخابات الشيوخ 2025

تفقد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عددًا من لجان الاقتراع بمحافظة الشرقية، اليوم، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وخلال جولته، حرص أباظة على التواصل مع المواطنين والاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان، مشيدًا بالإقبال الذي شهدته لجان المحافظة، لا سيما من فئتي الشباب والمرأة، وهو ما يعكس وعيًا شعبيًا كبيرًا بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وقال أباظة إن مشاركة المواطنين في الانتخابات بهذا الشكل الحضاري، تعكس حالة من النضج السياسي والوطني لدى المصريين، وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري، واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ، بما يعزز من قوة مؤسسات الدولة.

وأكد أن الإقبال على التصويت يمثل دعمًا مباشرًا للقيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة، ويبعث برسالة للعالم مفادها أن الشعب المصري يقف خلف قيادته ومؤسساته، من أجل استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية يتابع عن كثب العملية الانتخابية في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين المواطنين والأحزاب الوطنية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، قائلًا: "صوتك أمانة.. والمشاركة مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل."

أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 موعد فتح اللجان الانتخابية الشرقية

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