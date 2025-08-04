مشهد وطنى لحث الناخبين للنزول لانتخابات الشيوخ بأسوان.. صور

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية لمتابعة سير إنتخابات مجلس الشيوخ كوكبة من الرموز الدينية فى مقدمتها الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، وذلك باللجنة الإنتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية .

وعلى هامش الجولة أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التوعية بضرورة النزول والمشاركة فى الإنتخابات بإعتبار ذلك حق دستورى أصيل حتى يتسنى إختيار المواطن الأسوانى لمن يمثله ، والذى يكون لديه القدرة لنقل صوته ونبض الشارع إلى المسئولين بالدولة لوضع الحلول العاجلة لأى مشاكل أو مطالب جماهيرية .

مشهد وطنى

ولفت المحافظ على أن الفترة السابقة على إجراء العملية الإنتخابية كانت هناك صورة مشرفة تمثلت فى عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية لتكثيف جهود التوعية للأدلاء بأصوات المواطنين فى الإنتخابات ، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة حيث يمثلوا دور بارز فى تشجيع السيدات للنزول والمشاركة ، فضلاً عن ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقيادات الطبيعية والشعبية والدينية لتحقيق التكاتف بين الجميع من أجل التحفيز لتحقيق المشاركة الإيجابية على الوجه الأكمل .

مع إنطلاق العرس الديمقراطى لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار يومى 4 و 5 أغسطس الجارى.

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين ، حيث أطمئن الدكتور إسماعيل كمال على إنتظام سير العملية الإنتخابية داخل مقار اللجان التى تضم 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة لإستقبال مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى منذ شهرين لمتابعة كافة التجهيزات داخل وخارج اللجان الإنتخابية ، وتحقيق الإستعداد الجيد وبالكفاءة العالية من أجل الظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .