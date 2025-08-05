قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لجنة الثانوية بنات بالشرقية يساعد أحد كبار السن للأدلاء بصوته | صور
توافد الأهالي في ثاني أيام انتخابات الشيوخ في المنوفية
الهيئة الوطنية: نتابع اللجان لحظة بلحظة.. وخط ساخن للشكاوى والبلاغات على مدار اليوم
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
اليابان تضغط لتسريع خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات
تصعيد خطير| الحوثيون يهاجمون وإسرائيل ترد بضربات جوية.. تفاصيل
الهيئة الوطنية: تأخر فتح 9 لجان فقط في 5 محافظات.. والمتابعة مستمرة حتى انتهاء التصويت
في ثاني أيام التصويت.. الوطنية للانتخابات ترصد وقائع إنسانية وجهودا مستمرة لضمان الانضباط
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أرقام ولينكات الدعم الفني لتقديم بلاغك للنائب العام

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

إذا أردت تقديم بلاغ لـ النائب العام من مكانك للإبلاغ عن جريمة، فأنت لا تحتاج إلى الانتقال إلى مقر النيابة العامة أو مقراتها المنتشرة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وبخطوات بسيطة تستطيع تقديم البلاغ من مكانك ومتابعته.

وفي هذا التقرير، يوضح موقع صدى البلد تفاصيل وخطوات التقديم والمتابعة.

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامةhttps://ppo.gov  .eg/webcenter/portal/PPOPortal.

2 - من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة «العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» المميزة باللون الأخضر.

3 - ستظهر لك صفحتان رئيسيتان عند الدخول إلى الخدمة، الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، اختر «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.

4 - قبل تقديم البلاغ، تظهر أمامك الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، ويجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.

5 - بعد قراءة الشروط، اضغط على «موافق» للانتقال إلى الخطوة التالية.

6 – يتم طلب إدخال معلومات شخصية وتفاصيل حول البلاغ.

يمكنك العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة «متابعة العرائض الإلكترونية» بإدخال رقم المتابعة المرسل إليك، ويمكنك بهذه الطريقة معرفة حالة البلاغ وما إذا تم اتخاذ إجراء بشأنه.

في حالة وجود استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكنك التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر رقم واتساب 01111755959

النائب العام النيابة العامة بلاغ للنائب العام الدعم الفني للنائب العام الدعم الفني للنيابة العامة بلاغ للنائب العام عبر واتس اب بلاغ للنائب العام عبر الموقع الالكتروني رسوم بلاغ للنائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

الايجار القديم

بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟

ترشيحاتنا

فسيخ ام مكة

ببيع بـ ١٢٠ ألف يوميا.. سر أم مكة لعمل الفسيخ يثير ضجة بالسوشبال ميديا

الزعتر

شاي الزعتر يعالج أمراض ومشاكل صحية لن تخطر ببالك

البلوجر محمد عبد العاطي

ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

بالصور

شبيهة ياسمين صبرى.. خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا
شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا
شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد