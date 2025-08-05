زعيم الأغلبية: الشعب المصري لقن قوى الشر درسًا وطنيًا في انتخابات الشيوخ

أدلي النائب الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن بصوتة الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الشهيد شريف حجاج بمصر الجديدة .





وقال القصبي في تصريحات له عقب إدلائه بصوته الانتخابي: إن الإقبال الكبير على عملية التصويت يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الرهان على الشعب المصري يفوق التوقعات، لأن الشعب المصري محب لدولته ومحب لقيادته السياسية.

وأضاف القصبي أن هذا الإقبال رسالة قوية لكافة قوى الشر والظلام، التي كانت تراهن على عزوف الشعب المصري، واستغلال الأزمة الاقتصادية، واستغلال الأحداث التي تمر بها المنطقة ومحيط مصر الإقليمي، مؤكدًا أن هذه القوى لعبت على هذا الأمر، لكن الشعب لقّن الجميع دروسًا في الوطنية والانتماء، وفي حب مصر وتراب مصر، والوقوف خلف قيادتها الحكيمة، ودعم أركان الدولة المصرية ومؤسساتها، وخاصة المؤسسة البرلمانية والتشريعية، وهو ما تجلى من خلال هذا الإقبال لليوم الثاني على التوالي.

وأشاد القصبي ببُعد نظر الرئيس السيسي، الذي كان له الدور الأكبر في إعادة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصري، من خلال إجراء تعديل دستوري، وقد كشفت الأيام عن أهمية هذا القرار، حيث كان أداء مجلس الشيوخ متميزًا، وشارك بإيجابية كبيرة في العملية التشريعية، وكذلك في إصدار العديد من التوصيات الهامة، وممارسة حقه الرقابي من خلال استخدام الأدوات التي يُخوّلها له الدستور والقانون، سواء من حيث مناقشة طلبات مناقشة عامة، أو اقتراح برغبات، أو تقديم دراسات متخصصة؛ لذلك فإن دور مجلس الشيوخ مهم وحيوي.

ومن جهة أخرى، تابع القصبي العديد من اللجان والمقرات الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة، للوقوف على الحالة بتلك اللجان.

وقدّم القصبي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على الدور والمجهود الكبير الذي تقوم به، من حيث حسن تنظيم العملية الانتخابية، التي لم تشهد أي شائبة.

يُذكر أن القصبي يتابع سير العملية الانتخابية برمتها على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات الخاصة بهذا الأمر بحزب مستقبل وطن.