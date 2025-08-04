قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة حماة الوطن خلال الإدلاء بصوتها: مشهد اصطفاف المصريين أمام اللجان يليق بالجمهورية الجديدة

نيفين حمدي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ 2025
نيفين حمدي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ 2025
أميرة خلف

أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، عن سعادتها بالمشهد الحضاري الوطني الذي يليق بالجمهورية الجديدة، أمام لجان الاقتراع في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ داخل جمهورية مصر العربية، وحرص المصريين كبار ونساء وأطفال علي الحضور للتعبير عن آرائهم بحرية في مشهد يعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من ديمقراطية حقيقية لاختيار الأفضل والاصلح ومن يمثله تحت قبه البرلمان.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، أن مجلسي النواب والشيوخ، غرفتين هامتين تساهمين فى بناء الوطن، ويعبران عن صوت الشعب ويعملان على حل مشاكله،  لافته إلي أن المشاركة في الإنتخابات تعكس الإنتماء الوطني وتعزز من التجربة الديمقراطية السليمة.

وأكدت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي أن المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، تمثل واجباً وطنياً وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، لافته الي أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محورياً في دعم الحياة التشريعية، من خلال دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، وتعميق الحوار المجتمعي، وإثراء النقاش حول مشروعات القوانين المحالة إليه، بما يعزز من منظومة التشريع في الدولة المصرية.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات وما تمثله من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة، مؤكدة إن المشهد الانتخابي يعكس وعي المصريبن بأهمية الحفاظ على الاستقرار، والمشاركة في دعم مسيرة الدولة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي تصريحاتها بدعوه جميع المصريين إلى التوجه لصناديق الإقتراع وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار من يمثلهم لرسم صورة مصر أمام العالم الذي يراقب تلك المشهد الحضاري الذي يعكس ما يتمتع به الشعب المصري العظيم من وعي وانتماء لوطنة الغالي ولقيادته ومؤسساته الوطنية.

نيفين حمدي الشؤون الإفريقية مجلس النواب ازاي اعرف لجنتي انتخابات الشيوخ 2025 موعظ فتح اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

المزيد