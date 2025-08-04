نائبة حماة الوطن خلال الإدلاء بصوتها: مشهد اصطفاف المصريين أمام اللجان يليق بالجمهورية الجديدة

أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، عن سعادتها بالمشهد الحضاري الوطني الذي يليق بالجمهورية الجديدة، أمام لجان الاقتراع في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ داخل جمهورية مصر العربية، وحرص المصريين كبار ونساء وأطفال علي الحضور للتعبير عن آرائهم بحرية في مشهد يعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من ديمقراطية حقيقية لاختيار الأفضل والاصلح ومن يمثله تحت قبه البرلمان.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، أن مجلسي النواب والشيوخ، غرفتين هامتين تساهمين فى بناء الوطن، ويعبران عن صوت الشعب ويعملان على حل مشاكله، لافته إلي أن المشاركة في الإنتخابات تعكس الإنتماء الوطني وتعزز من التجربة الديمقراطية السليمة.

وأكدت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي أن المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، تمثل واجباً وطنياً وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، لافته الي أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محورياً في دعم الحياة التشريعية، من خلال دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، وتعميق الحوار المجتمعي، وإثراء النقاش حول مشروعات القوانين المحالة إليه، بما يعزز من منظومة التشريع في الدولة المصرية.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات وما تمثله من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة، مؤكدة إن المشهد الانتخابي يعكس وعي المصريبن بأهمية الحفاظ على الاستقرار، والمشاركة في دعم مسيرة الدولة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي تصريحاتها بدعوه جميع المصريين إلى التوجه لصناديق الإقتراع وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار من يمثلهم لرسم صورة مصر أمام العالم الذي يراقب تلك المشهد الحضاري الذي يعكس ما يتمتع به الشعب المصري العظيم من وعي وانتماء لوطنة الغالي ولقيادته ومؤسساته الوطنية.