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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي
لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة المخرج الكبير عصام السيد في الأداء الصوتي (الدوبلاج)، والتي تُقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.

اعضاء لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم نخبة من المبدعات العربيات في مجالات الفنون والإعلام، وهن:

الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى (مصر)،المخرجة والممثلة والإذاعية خليدة شيباني (تونس)، المخرجة والممثلة دلال فياض (الأردن).

وتأتي المسابقة التي تحمل اسم المخرج الكبير عصام السيد في إطار دعم المهرجان للفنون الموجهة للأطفال، وفتح آفاق جديدة للنشء والشباب الموهوبين في مجالات فنية متخصصة، مثل الأداء الصوتي لأفلام الكرتون. وقد تم فتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس الجاري، على أن يكون يوم 20 أغسطس هو آخر موعد لتلقي المشاركات.

المسابقة تنطلق من إيمان المهرجان بأهمية الفنون في بناء وعي الأجيال الجديدة، ودورها في تشكيل سلوك إنساني إيجابي لدى الأطفال والشباب.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون.

مهرجان القاهرة الدولي لطفل العربي عصام السيد رانيا يحيى خليدة شيباني دلال فياض

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