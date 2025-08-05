يعرض في مهرجان فينيسيا.. جورج كلوني وآدم ساندلر يجتمعان في فيلم «Jay Kelly»

أصدر المخرج نواه بومباخ العرض التشويقي الأول لفيلمه الجديد «Jay Kelly» من بطولة النجمين جورج كلوني وآدم ساندلر، بالتعاون مع شبكة نتفليكس.



الفيلم ينتمي إلى نوع الدراما الكوميدية، ويُعرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي قبل أن يُطرح في دور العرض يوم 14 نوفمبر، ويصل إلى نتفليكس في 5 ديسمبر 2025

تدور أحداث الفيلم حول «جاي كيلي» (جورج كلوني)، نجم سينمائي يعيش أزمة داخلية تدفعه للابتعاد عن الأضواء والانطلاق في رحلة مع مدير أعماله وصديقه المقرّب «رون» (آدم ساندلر) عبر أوروبا.



خلال الرحلة، يواجهان أسئلة مؤلمة حول النجاح، الفشل، والهوية. الفيلم مستلهم جزئيًا من تجارب بومباخ الشخصية، ويقدم نظرة مريرة وعاطفية في آنٍ واحد.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم لورا ديرن، بيلي كردوب، إيفا هيوسون، ريني كيو، جريتا جيروج، ستايسي كيتش، وجوش هاميلتون.

من المقرر أن يُعرض «Jay Kelly» للمرة الأولى ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82، وهو ما يُشير إلى نية نتفليكس الدفع بالفيلم نحو سباق الجوائز الكبرى، بما في ذلك الأوسكار وجولدن جلوب.