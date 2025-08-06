اللحمة بـ300 جنيه.. تخفضيات تصل لـ18% على 15 سلعة في مبادرة جديدة للتموين

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق المصرية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وتعزيز وفرة السلع، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

تفاصيل التخفيضات في السلع الأساسية

شهدت الأسواق انخفاضًا ملموسًا في أسعار اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من السلع، حيث انخفض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، وسعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، مع تخفيضات مماثلة على أكثر من 20 صنفًا.

تعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المبادرة

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها، من خلال تنسيق شامل مع الموردين والمنتجين.

تخفيض الأسعار دون المساس بالجودة

أكد المتحدث أن الوزارة تضع جودة السلع في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن تقليل حلقات التداول الوسيطة يساعد على خفض تكلفة المنتج دون التأثير على جودته، بحيث يحصل المواطن على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر.

شبكة توزيع واسعة ومبادرات لدعم السوق

أوضح كمال أن الجهاز التمويني يمتلك شبكة توزيع ضخمة تضم أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، مع خطط لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" التي تهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية.

أضاف المتحدث أن الدولة تعمل على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، مما يساهم في استقرار السوق وخفض الأسعار على المدى الطويل.