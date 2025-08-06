محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح معرض الحرف اليدوية والغذائية بقلين

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، افتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية والغذائية بمركز قلين، في إطار دعم أصحاب المشروعات الحرفية وتعريف المجتمع بمنتجاتهم، وتوفير فرص العمل، والاستفادة من هذه الحرف والمنتجات التي تتميز بها المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد ياسر جلال، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق منصة أيادي مصر بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم أكثر من 30 عارضًا بمشاركة إدارة مشروعك بمركز قلين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، ويعرض منتجات متنوعة من الحرف اليدوية منها السجاد والكليم والمنسوجات والخرز والخزف وشنط الهاند ميد والملابس الجاهزة.

وأشار إلى دعم الحرفيين بالمحافظة من خلال الحملات الترويجية وإقامة معارض مجانية لتسويق منتجاتهم، إضافة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل لتحسين جودة المنتجات.

وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم المشروعات الحرفية وتعزيز التنمية الاقتصادية وفرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.