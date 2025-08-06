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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف طريق الفتح بقرية قمسيون شرق.. صور

رصف طرق
رصف طرق
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف طريق الفتح بقرية قمسيون شرق بالوحدة المحلية ببني بكار بمركز مطوبس، ويشمل الطريق عددًا من القطاعات بإجمالي أطوال 3.4 كم.

وقال المحافظ إن أعمال الرصف تخدم عزبة الفتح، وعزبة الغنايم، وتجمع الهوكس وتنتهي عند وحدة طب الأسرة بقمسيون شرق الجديدة، بما يساهم في تحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد المحافظ أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق تأتي في مقدمة أولوياته، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير شبكات الطرق بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تتم متابعة المشروعات المنفذة ميدانيًا بصفة دورية، ومراجعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال تقارير فنية أسبوعية.

في سياق متصل، وجه المحافظ تعليماته للمسئولين بإعلان بطاقة أعمال واضحة لكل مشروع تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ونسب الإنجاز وموعد الانتهاء من الأعمال، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة.

محافظ كفر الشيخ رصف الطرق أخبار رصف الطرق أخبار محافظة كفر الشيخ

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