تعرف على مدربي الأندية في الدوري المصري بالموسم الجديد

تنطلق غدا بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة وسط اهتمام كبير وترقب من الجميع بعد ان قامت الاندية بتدعيم صفرفها بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الساخنة التي انتهت مساء أمس الاربعاء .

كما قامت الاندية بتدعيم صفوف ليس على مستوى اللاعبين بل على مستوي المدربين حيث قامت عدد من الاندية بالتعاقد مع مدربين جدد علي راسهم نادي الزمالك الذي تعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا .

ونستعرض في التقرير التالي الاجهزة الفنية لكافة الأندية المشاركة في بطولة الدوري في الموسم الجديد

‏الأهلي - الإسباني خوسيه ريبيرو

‏بيراميدز - الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

‏الزمالك - البلجيكي يانيك فيريرا

‏المصري - التونسي نبيل الكوكي

‏البنك الأهلي - طارق مصطفى

‏سيراميكا كليوباترا - علي ماهر

‏فاركو - أحمد خطاب

‏بتروجيت - سيد عيد

‏حرس الحدود - عبد الحميد بسيوني

‏زد اف سي - محمد شوقي

‏الجونة - أحمد مصطفى بيبو

‏طلائع الجيش - هيثم شعبان

‏إنبي - حمزة الجمل

‏مودرن سبورت - مجدي عبد العاطي

‏الإتحاد - أحمد سامي

‏سموحة - أحمد عبد العزيز

‏الإسماعيلي - الجزائري ميلود حمدي

‏غزل المحلة - علاء عبد العال

‏المقاولون - محمد مكي

‏وادي دجلة - محمد الشيخ

‏كهرباء الإسماعيلية - رضا شحاتة