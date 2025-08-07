اتحاد الكرة يبلّغ معسكر الحكام في الإسكندرية رسالة مهمة من أبو ريدة

حرص مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تفقد معسكر الحكام في الاسكندرية، ونقل لهم رسالة المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بضرورة أن يثقوا في أنفسهم وامكاناتهم ودعم الاتحاد لهم ، كما تضمنت رسالة رئيس الاتحاد إلى الحكام سعادته بالتطور الملحوظ لأدائهم نتيجة جهد أوسكار رويز المسئول الأول والأخير عن الحكام، مما يجعلنا جميعاً نتطلع إلى المزيد من أجل صالح الكرة المصرية.

أضاف أبو ريدة في رسالته أن سمعة التحكيم المصري مسئولية الجميع منبها ألا ينشغل الحكام بأي أحاديث سلبية تعوق مسيرتهم ويجب أن يعلموا جميعا أنه لا سلطان عليهم سوى ضمائرهم.

زيارة أبو زهرة للحكام جاءت بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ التي فاز خلالها بعضوية المجلس.