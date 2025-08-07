قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الكرة يبلّغ معسكر الحكام في الإسكندرية رسالة مهمة من أبو ريدة

معسكر الحكام
معسكر الحكام
إسلام مقلد

حرص مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تفقد معسكر الحكام في الاسكندرية، ونقل لهم رسالة المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بضرورة أن يثقوا في أنفسهم وامكاناتهم ودعم الاتحاد لهم ، كما تضمنت رسالة رئيس الاتحاد إلى الحكام سعادته بالتطور الملحوظ لأدائهم نتيجة جهد أوسكار رويز المسئول الأول والأخير عن الحكام، مما يجعلنا جميعاً نتطلع إلى المزيد من أجل صالح الكرة المصرية.

أضاف أبو ريدة في رسالته أن سمعة التحكيم المصري مسئولية الجميع منبها ألا ينشغل الحكام بأي أحاديث سلبية تعوق مسيرتهم ويجب أن يعلموا جميعا أنه لا سلطان عليهم سوى ضمائرهم.

زيارة أبو زهرة للحكام جاءت بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ التي فاز خلالها بعضوية المجلس.

الاتحاد المصري لكرة القدم الحكام معسكر الحكام الأسكندرية

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

