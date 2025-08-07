محمد هاني: لا أستطيع بيع الأهلي.. وفخور بإشادة إبراهيم حسن

أكد محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه الشديد بالبقاء داخل القلعة الحمراء، مشددًا على أن انتماءه للنادي لا يقبل المساومة، ومشيدًا في الوقت نفسه بما قاله عنه الكابتن إبراهيم حسن، نجم الأهلي السابق.

وقال هاني خلال تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي: "عمري ما أقدر أبيع الأهلي.. أنا موجود في النادي منذ 20 عامًا، سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول، ولا أرغب في الرحيل عن بيتي، فالأهلي بالنسبة لي ليس مجرد نادٍ ألعب له، بل هو كل حياتي".

وعن الإشادة التي تلقاها من الكابتن إبراهيم حسن، قال هاني: "كلام كابتن إبراهيم عني إنني أفضل ظهير أيمن في مصر هو شرف كبير لي، ويحملني مسؤولية ضخمة. هو أحد الأساطير التي يصعب تكرارها في الكرة المصرية، ويقدم لي دائمًا نصائح مهمة، ليس لي فقط ولكن لكل لاعبي الفريق".

وفي ختام حديثه، تحدث محمد هاني عن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي، قائلًا: "أعتقد أن الجيل الحالي تخطى كل الأجيال السابقة في تاريخ النادي، بفضل كم البطولات والإنجازات التي نجحنا في تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعلنا أمام تحدٍ دائم للحفاظ على هذا النجاح والبقاء في القمة".