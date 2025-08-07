قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد الفوز بجائزتي أفضل ديكور ومؤلف صاعد في المهرجان القومي للمسرح.. خالد اللبان: أهنئ الفائزين ودعم المواهب المسرحية على رأس أولوياتنا

فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

أسدل الستار على فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، التي شهدت مشاركة 35 عرضا ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، مثلت مختلف الجهات الثقافية والفنية الرسمية والمستقلة من جميع أنحاء الجمهورية.

وحصدت الهيئة العامة لقصور الثقافة جائزتين، بفوز محمد طلعت بجائزة أفضل تصميم ديكور (مناصفة) عن عرض "مرسل إلى" لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، وفوز محمد عادل النجار بجائزة أفضل مؤلف صاعد عن عرض "أول من رأى الشمس" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج.

وبهذه المناسبة قدم اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، التهنئة للفائزين، مشيدا بجميع عروض الهيئة المشاركة في المهرجان، ومؤكدا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم التجارب الشابة والمواهب المسرحية بالأقاليم، بتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنموها وتطورها. 
كما أشاد بما تقدمه فرق قصور الثقافة من عروض تحمل رؤى إنسانية معاصرة، وتعبر عن بصمة فنية واضحة.

وقد ترشحت عروض الهيئة لعدد من الجوائز الأخرى في المهرجان، بما يعكس تطور المستوى الفني، وجاءت على النحو التالي: جائزة أفضل مخرج صاعد رشح لها محمد فرج عن عرض "مرسل إلى"، جائزة التأليف عن العرض نفسه ورشح لها طه زغلول، كما رشح ميشيل منير لجائزة أفضل تأليف عن عرض "اليد السوداء"، بالإضافة إلى ترشيح عرض "لعنة زيكار" لجائزة أفضل دعاية، وعرض "أول من رأى الشمس" لجائزة الأشعار، كما رشح فؤاد هارون عن العرض نفسه في فئة الألحان.

وشاركت هيئة قصور الثقافة في المهرجان هذا العام بستة عروض مسرحية، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وقدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وهم: "مرسل إلى"، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، "أول من رأى الشمس" تأليف محمد عادل، وإخراج أحمد زكي، "شارع 19" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان، "اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية ضمن مشروع "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، و"سينما 30" لفرقة البحيرة القومية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد.

المهرجان القومي للمسرح المصري الجهات الثقافية والفنية أنحاء الجمهورية

