واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة

أ ش أ

رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية القاضى بتكليف الجيش اللبنانى بإعداد خطة لحصر السلاح فى يد الدولة اللبنانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحًا رسميًا إلى لبنان يتضمن نزع سلاح "حزب الله" بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أن المقترح الأمريكى يشمل أيضًا إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية فى لبنان وسحب القوات من خمسة مواقع جنوب البلاد.



وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد كلّف الجيش بإعداد خطة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض على الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.