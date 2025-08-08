قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أخبار العالم

واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة

أ ش أ

رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية القاضى بتكليف الجيش اللبنانى بإعداد خطة لحصر السلاح فى يد الدولة اللبنانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحًا رسميًا إلى لبنان يتضمن نزع سلاح "حزب الله" بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أن المقترح الأمريكى يشمل أيضًا إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية فى لبنان وسحب القوات من خمسة مواقع جنوب البلاد.


وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد كلّف الجيش بإعداد خطة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض على الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.

