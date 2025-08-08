قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل

وزير العمل
وزير العمل

 ناشدت وزارة العمل،في بيان لها اليوم الجمعة، مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش بعد تأدية عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق، والمدونة أسماؤهم في الجداول الثلاثة المرفقة مع هذا البيان الصحفي بالتوجه لاستلام مستحقاتهم المتأخرة ..

 على أن يتوجه السادة المدونة أسماؤهم في جدول "يوم الثلاثاء"، الموافق 12-8-2025 إلى مصرف الرافدين، فرع القاهرة بشارع التحرير ، بالدقي.. والأسماء المدونة في كشف "يوم الأربعاء"، الموافق 13-8-2025، بالتوجه أيضاً إلى مصرف الرافدين بالدقي ، بينما السادة المدونة أسماؤهم في كشف "يوم الخميس"، عليهم التوجه إلى مقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس، بمدينة نصر لاستلام البطاقات البنكية الخاصة بهم ..مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي ،وتكون سارية ، وكذلك أصل "الهوية التقاعدية".

وقال بيان صحفي اليوم: إنه تزامناً  مع اجتماع اللجنة الفنية بين وزارتي العمل في مصر والعراق ، والمنعقدة في بالقاهرة خلال الفترة من 12-8-2025 وحتى 16-8-2025، وفي إطار جهود وزارة العمل المصرية في رعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج ، وبالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية ، فقد تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيداً لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي من "الدائرة" ، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاتخاذ ما يلزم لاستخراج البطاقات البنكية لهم .. ومن هذا المنطلق تدعو "الوزارة "، السادة المواطنين الآتية أسماؤهم بالجداول الثلاثة التالية، والمرفقة مع البيان، التوجه صباحاً  ،إلي المقرات المحددة فيها ،وفي المواعيد المقررة، بحسب كل جدول ..

