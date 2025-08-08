وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية داخل صالة استاد القاهرة الدولي، والتي تستضيف منافسات البطولة حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

في إطار متابعته الدقيقة لمجريات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي انطلقت فعالياتها في مصر يوم 6 أغسطس الجاري وخلال جولته، اطمأن وزير الشباب والرياضة على انتظام سير المباريات، وجاهزية الصالة من كافة الجوانب التنظيمية والفنية، بما يشمل مناطق استقبال الفرق، غرف الملابس، المدرجات، المنظومة الأمنية والطبية، وكذلك الخدمات المقدمة للجماهير ووسائل الإعلام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية، مشيدًا بجهود فرق العمل المختلفة في إخراج البطولة بالشكل اللائق، ومشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لإنجاح هذا الحدث العالمي.

وأوضح الوزير أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس ثقة الاتحادات الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، والتي باتت نموذجًا يحتذى به في تنظيم البطولات الكبرى، مؤكداً أن الوزارة توفر كل سبل الدعم الفني والإداري لضمان تحقيق النجاح الكامل للبطولة.