بسبب الديون.. فيتيس أرنهيم الهولندي يفشل في تسوية أوضاعه ويخسر رخصته الاحترافية

خسر فيتيس أرنهيم، أحد أقدم الأندية الهولندية، محاولته الأخيرة لإنقاذ رخصته الاحترافية يوم الجمعة، وطُرد فعليًا من الدوري، ما أثار احتجاجات الجماهير.



رفضت محكمة هولندا الوسطى استئناف النادي لإلغاء قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم بإلغاء رخصته الاحترافية.



عرضت وسائل الإعلام الهولندية صورًا لمشاجرات في وسط مدينة أرنهيم أثناء تجمع الجماهير. وذكرت صحيفة ألجمين داجبلاد أن أحد الصحفيين تعرض للصفع، في ظل توجيه الغضب ضد وسائل الإعلام.



أيدت المحكمة قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد أن زعم الاتحاد أن النادي تحايل على نظام التراخيص وقوّضه لسنوات، ورفض فرصًا متكررة لتسوية أوضاعه، بما في ذلك ديونٌ أُفيدَ أنها بلغت حوالي 14 مليون يورو.



النادي، الذي تأسس عام 1892، فُرضت عليه عقوباتٌ العام الماضي وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الهولندي بسبب مخالفاتٍ مالية، قال الاتحاد إنها شملت عدم وجود حساب مصرفي، وعدم وجود محاسبٍ مراقب، وعدم القدرة على توفير ميزانيةٍ كافية.



كان فيتيس أول نادٍ هولندي يمتلكه أجانب في عام 2010 عندما استحوذ رجل الأعمال الجورجي ميراب جوردانيا على النادي، وأصبح الروسي فاليري أويف مالكًا للأغلبية في عام 2018.



تغيرت الأوضاع المالية للنادي بشكل جذري بعد العقوبات التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا.



يعني هذا القرار إلغاء مباراة يوم السبت المقررة ضد ألمير سيتي، ليتبقى في دوري الدرجة الثانية الهولندي 19 ناديًا.



في بيان، أعرب نادي فيتيس عن صدمته من هذا الحكم. وأضاف البيان: "ما يخبئه المستقبل غير واضح".



"يدرس النادي الخيارات المتاحة ويواصل التواصل مع الجهات المعنية لحماية كرة القدم في أرنهيم".

سيُجبر نادي فيتيس، الذي حل وصيفًا للدوري الهولندي أربع مرات لكنه لم يفز بالبطولة قط، على خيارين: إما الاستمرار كنادٍ للهواة أو الانقراض.

ينقسم الدوري الهولندي إلى قسمين، ولكن لا يوجد صعود وهبوط إلزامي بين القسم الثاني من المسابقة الاحترافية وتصنيفات الهواة.

وقال بوب رويلوفس، عضو مجلس مدينة أرنهيم للشؤون الرياضية: "لقد تحقق أسوأ سيناريو".

"هذه مأساة للمدينة، وللجماهير، ولنادي فيتيس. لقد فقدت المدينة جزءًا كبيرًا من هويتها".