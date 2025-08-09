طائرات الاحتلال تشن غارة على وسط مدينة خان يونس جنوب غزة



شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة .

أفادت وسائل إعلام فلسطينية امس الجمعة، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 61,330، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152,359، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وكالة "وفا" إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 72 شهيدا، و314 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 9,824 شهيدا، و40,318 مصابين.

ولفتت إلى أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 16 شهيدا، والإصابات 250، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,772، والإصابات إلى 12,249.

