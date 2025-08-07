رئيس أركان جيش الاحتلال: لدينا القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على مواصلة التصرف بمسؤولية وفقا لمصلحة دولة الاحتلال وأمنها.



وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له : سنُحبط التهديدات وهي في طور التكوين بجميع الجبهات.



وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير علي ان جيش الإحتلال لديه القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة وسط الاستمرار في ضرب حماس.

وفي وقت سابق ، وجهت عائلات أسرى الإحتلال الإسرائيلي نداءا إلى رئيس أركان جيش الاحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة : لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.

وذكر بيان عائلات الأسرى، أن إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر.

الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.

وأضاف بيان عائلات الأسرى، أنه لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.



وتابع بيان عائلات الأسرى، أن أي قرار آخر هو خيانة لإرادة الشعب، وغير إنساني بكل وضوح، وسيجلب كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل كلها.

وختمت عائلات الأسرى بيانها قائلة : نناشد قادة الجيش على جميع المستويات والرتب بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تعريض حياة الأسرى للخطر ومنع فرصة إعادتهم.