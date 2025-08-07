قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عائلات الأسري : الشعب يريد إنهاء الحرب وإعادة الرهائن

محمود نوفل

وجهت عائلات أسرى الإحتلال الإسرائيلي نداءا إلى رئيس أركان جيش الإحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة : لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.”

وقال بيان عائلات الأسرى: إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر. الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.

وأضاف بيان عائلات الأسرى: لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.


وتابع بيان  عائلات الأسرى: أي قرار آخر هو خيانة لإرادة الشعب، وغير إنساني بكل وضوح، وسيجلب كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل كلها.

وختمت عائلات الأسرى بيانها قائلة : نناشد قادة الجيش على جميع المستويات والرتب بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تعريض حياة الأسرى للخطر ومنع فرصة إعادتهم.

الإحتلال الإسرائيلي عائلات الأسرى رئيس أركان جيش الإحتلال قادة جيش الإحتلال إنهاء الحرب في غزة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

صورة أرشيفية

الكرملين: التحضير جارٍ لعقد لقاء مرتقب بين بوتين وترامب

صورة أرشيفية

الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسئولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين

بوتين وترامب

مساعد الرئيس الروسي: الاتفاق على مكان انعقاد اللقاء بين بوتين وترامب خلال أيام

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

