عائلات الأسري : الشعب يريد إنهاء الحرب وإعادة الرهائن

وجهت عائلات أسرى الإحتلال الإسرائيلي نداءا إلى رئيس أركان جيش الإحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة : لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى.”



وقال بيان عائلات الأسرى: إرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. لا توافق على تعريض أحباءنا للخطر. الحقيقة واضحة، 80% من الجمهور يؤيد اتفاقا شاملا يعيد 50 أسيرا وينهي القتال.



وأضاف بيان عائلات الأسرى: لا يوجد سوى قرار واحد يمكن ويجب على الحكومة اتخاذه وهو تنفيذ إرادة الشعب والتوقيع فورا على اتفاق يعيد الجميع.



وتابع بيان عائلات الأسرى: أي قرار آخر هو خيانة لإرادة الشعب، وغير إنساني بكل وضوح، وسيجلب كارثة على الأسرى وعلى إسرائيل كلها.



وختمت عائلات الأسرى بيانها قائلة : نناشد قادة الجيش على جميع المستويات والرتب بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تعريض حياة الأسرى للخطر ومنع فرصة إعادتهم.