قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
المال الحرام وكيفية التحلل منه.. هل يمنع قبول الدعاء ويدخل صاحبه النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراف اسرائيلي: الأسرى يتعفنون في أنفاق حماس والمجتمع العبري يتمزق من الداخل

ليبرمان
ليبرمان
محمود نوفل

أكد زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان أن الأسرى يتعفنون في أنفاق حماس والمجتمع العبري يتمزق من الداخل.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية ؛ شدد ليبرمان على أن الحكومة عاجزة عن إنقاذ أبنائها وتعمق الانقسام في صفوف الشعب ولا تملك شرعية البقاء.

و تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في وسط تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية تضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في "ساحة الرهائن" وسط تل أبيب، للمطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وكان من بين المتظاهرين عائلات المعتقلين في غزة، ومن بينهم عائلة الأسير إيفياتار دافيد، حيث ألقت شقيقته كلمة أكدت فيها حاجته الماسة إلى الرعاية الطبية.

وكانت هذه ثاني مظاهرة احتجاجية في نفس اليوم؛ إذ تظاهر مئات الإسرائيليين في وقت سابق  بالمدينة مطالبين باتفاق لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، بينما دعت عائلات الأسرى إلى مظاهرة مسائية أكبر.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الاحتجاج الذي نظمه "منتدى عائلات الأسرى" جاء ردًّا على مقاطع فيديو نشرتها حركتا حماس والجهاد في الأيام الأخيرة، تظهر الأسيرين إيفياتار دافيد وروم براسلافسكي في حالة بدنية ونفسية سيئة.

وفي التجمع المسائي، قالت شقيقة إيفياتار: "نطالب الحكومة الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي، ودول العالم، والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، ببذل كل ما في وسعهم لإنقاذ حياة إيفياتار، وجاي جلبوع دلال، وغيرهما من الأسرى، وضمان حصولهم على المساعدة الطبية والغذائية".

ليبرمان اسري الاحتلال دونالد ترامب حماس منتدي عائلات الاسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزارة الصحة تعلن مكان وموعد إدلاء نائب رئيس الوزراء بصوته في انتخابات الشيوخ

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفي بكامل أعضائه وما يقال شائعات

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد