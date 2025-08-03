اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين أوكرانيا روسيا يشمل 1200 شخص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تلجرام، إن العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم أسير حرب ضمن صفقة تبادل مع روسيا، بحسب "العربية".



وأكد الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، على التوصل لاتفاق سبق التباحث بشأنه مع روسيا لتبادل أسرى الحرب، وكانت موسكو قد أشارت إليه في وقت سابق.

وبعد اجتماع عقده مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، أوضح زيلينسكي أن التبادل سيشمل مدنيين إلى جانب الجنود، مضيفاً أن التحضيرات جارية لعقد لقاء جديد مع الجانب الروسي، من دون تحديد موعد.

كان المفاوضون الروس قد ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول في 23 يوليو الماضي، بينما لم تعلن أوكرانيا عن عدد محدد آنذاك.